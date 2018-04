Bomba deixa pelo menos cinco mortos no Paquistão Pelo menos cinco pessoas morreram hoje após uma bomba escondida em uma motocicleta explodir na porta de um famoso santuário sufista do Paquistão durante as orações da manhã. O incidente no templo Farid Shakar Ganj, na província do Punjab, centro do país, é o último de uma série de ataques contra santuários sufistas no Paquistão. Esse grupo religioso é com frequência alvo de agressões por parte de milicianos islamitas, cujas interpretações extremas da religião se chocam com as práticas místicas do sufismo.