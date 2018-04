Bomba deixa seis feridos no sul das Filipinas

Pelo menos seis pessoas, a maioria adolescentes, ficaram feridas após a explosão de uma bomba no sul das Filipinas durante a realização de um concurso musical, informaram fontes militares nesta segunda-feira, 11. O comandante da 1ª Divisão da Armada, Nehemias Pajarito, explicou que a explosão aconteceu no domingo, 10, na Praça Liberdade de Iligan na província de Lanao do Norte, cerca de 800 quilômetros ao sudeste da capital. Segundo as investigações da polícia e dos militares, o atentado ocorreu durante a realização de um concurso de canto no qual tinham se concentrado um grupo numeroso de adolescentes para acompanhar o espetáculo. As autoridades levaram com urgência às vítimas para um hospital próximo. Pajarito afirmou que o corpo de artífices do Exército recuperou peças no local do que parecia ser uma bomba de fabricação caseira. "A Polícia e as autoridades militares estão investigando as causas do ataque", disse o comandante, acrescentando que a bomba utilizada tem as mesmas características da que foi detonada recentemente contra a rede de energia elétrica nesta mesma província.