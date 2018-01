Bomba deixa sete feridos no sul da Turquia Uma bomba deixou pelo menos sete feridos ao explodir em frente a um banco no povoado de Dortyol, na tarde desta terça-feira. O atentado quebrou vidraças de construções vizinhas e causou vários danos ao prédio do banco, localizado na província de Hatay, no sul da Turquia. Segundo o chefe da polícia regional, Cafer Sajin, as sete pessoas foram feridas com estilhaços de vidro. Nenhuma delas está em estado grave. Ainda está sendo investigada a autoria do ataque. Grupos militantes de esquerda já haviam feito atentados contra bancos anteriormente, mas os rebeldes curdos são especialmente ativos na região e há milícias islâmicas por todo o país. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria.