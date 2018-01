Bomba deixa um morto e 15 feridos na Caxemira Uma bomba de alto poder de destruição explodiu nesta quinta-feira em um mercado movimentado na capital da disputada região da Caxemira, causando a morte de uma pessoa e deixando outras 15 feridas, informou a polícia local. A explosão em Jammu, capital de inverno do Estado indiano de Jammu-Caxemira, ocorreu minutos depois de o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, ter chegado a Nova Délhi para conversar com líderes indianos sobre as recentes hostilidades com o Paquistão. A tensão entre os dois países aumentou desde um ataque contra o Parlamento da Índia, em 13 de dezembro. Nova Délhi acusa dois grupos com sede no Paquistão e o serviço secreto de Islamabad pela autoria do atentado. O governo paquistanês nega a acusação.