Bomba deixada em microônibus faz três mortos em Bagdá Pelo menos três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas nesta quarta-feira na explosão de uma bomba junto ao microônibus em que viajavam, no oeste de Bagdá, informaram fontes policiais. O comandante de polícia Ali Hadi disse que a explosão aconteceu depois que uma pessoa desceu do microônibus, deixando em seu interior o explosivo oculto numa sacola plástica. Na terça-feira, pelo menos 20 iraquianos morreram em ataques em diferentes partes do país. Além disso, no norte da capital 42 xiitas foram seqüestrados. Fontes policiais garantem que a normalidade voltou ao bairro de Cidade de al-Sadr. Na terça-feira, líderes xiitas locais convocaram uma greve geral em protesto contra as intensas medidas de segurança impostas pelas forças iraquianas e americanas. Após sete dias de presença militar, os carros voltam a circular normalmente pelas ruas do bairro e as lojas abriram suas portas, disseram vários habitantes do bairro.