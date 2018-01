Bomba destrói rádio privada no Zimbábue A explosão de uma bomba destruiu hoje as instalações da "Voz do Povo" (VOP), uma das duas estações de rádio privadas que transmitem em FM no Zimbábue. Segundo os trabalhadores da rádio, a explosão, que não provocou vítimas, ocorreu entre as 00h30 e 1h00, horário local, quando apenas um segurança estava trabalhando. A bomba destruiu o teto e equipamentos da estação de rádio situada num subúrbio residencial de Harare. A VOP emprega jornalistas nacionais que preparam programas em línguas locais e os enviam por computador para a Holanda, onde são difundidos em ondas curtas para o Zimbábue para burlar as leis repressivas sobre a imprensa aprovadas em 2002 pelo presidente, Robert Mugabe.