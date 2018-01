Bomba detonada na Jordânia foi obra de terroristas Um carro que transportava a filha de oito anos de uma influente autoridade no combate ao terrorismo na Jordânia saiu da garagem alguns minutos antes de uma potente bomba-relógio ter sido detonada em frente à residência da família e ter causado a morte de dois pedestres, comentou uma fonte ligada às investigações. O motorista da família levou a menina à escola no carro do pai da garota, comentou o investigador, sob condição de anonimato. Apesar de o alvo imediato aparentemente ser Ali Burjak, do Departamento de Inteligência Geral da Unidade Antiterrorismo, ou algum membro de sua família, os investigadores jordanianos ainda analisam a hipótese de o atentado ter sido promovido por "terroristas" descontentes com o apoio da Jordânia à campanha promovida pelos Estados Unidos contra o "terrorismo". De acordo com outra fonte, ainda falta descobrir qual organização está por trás do ataque. Sete suspeitos foram detidos para interrogatório, comentou a fonte, também sob condição de anonimato.