Bomba do ETA é desativada na Espanha A polícia desativou na madrugada desta terça-feira uma bomba do grupo separatista ETA na cidade basca de Tolosa, ao norte da Espanha. A bomba estava escondida em frente a um tribunal da cidade. Segundo a polícia autônoma basca, um telefonema dado por uma pessoa que se identificou como um integrante do ETA avisou onde estava o explosivo. A polícia conseguiu desarmar a bomba e ninguém ficou ferido. O incidente acontece horas depois do partido radical basco Batasuna, considerado o braço político do ETA, ser declarado ilegal pelo juiz da Audiência Nacional, Baltasar Garzon.