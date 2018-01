Bomba é desativada próximo à embaixada dos EUA no Paquistão Uma bomba foi desativada, nesta segunda-feira, em um furgão estacionado próximo à embaixada dos EUA em Karachi, no Sul do Paquistão. A polícia local foi informada pela segurança da embaixada sobre o carro estacionado junto ao muro do edifício. Os policiais inspecionaram o furgão, onde encontraram um tanque com 750 litros de combustível atrelado a um detonador.