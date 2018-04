Bomba é detonada no Aeroporto de Pequim; há um ferido

Um homem detonou uma bomba caseira no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Pequim, informou a imprensa estatal chinesa. Ninguém além do suspeito ficou ferido. A agência Xinhua citou testemunhas alegando que a explosão foi ouvida às 18h24 deste sábado (horário local), sem dar detalhes.

A televisão estatal chinesa afirmou que o homem ficou ferido e foi levado para um hospital após detonar a bomba. Informou ainda que ninguém mais se machucou, nenhum voo foi afetado e a ordem já foi restabelecida. Contatado por telefone, o escritório de informações do aeroporto disse desconhecer a explosão. A polícia do local se recusou a responder perguntas. As informações são da Associated Press.