Bomba é encontrada em ferrovia na Espanha A polícia espanhola encontrou uma bomba sob os trilhos do trem-bala que liga Madri a Sevilha, informa o Ministério do Interior. O explosivo foi descoberto menos de um mês após o ataque ao sistema ferroviário que deixou 191 mortos. Especialistas chamados por um funcionário da ferrovia encontraram cerca de 10 quilos de explosivos 60 km ao sul de Madri, segundo o ministro do Interior, Angel Acebes. Os explosivos estavam ligados a um detonador por um cabo de 150 metros, afirmou. Acebes disse que ainda não se sabe quem está por trás do atentado. A agência de notícias espanhola Efe, citando fontes na polícia, disse que análise preliminar sugere que os explosivos são de uma marca espanhola, a Goma 2 Eco, a mesma usada nos atentados de 11 de março em Madri.