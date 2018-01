Bomba em Bagdá mata três civis e deixa dois feridos Pelo menos três civis morreram hoje e outros dois foram feridos pelo impacto de uma bomba que caiu num mercado popular no sul de Bagdá, informaram à Efe fontes policiais iraquianas. O projétil, lançado de um local desconhecido, caiu por volta das 12h25 (6h25 de Brasília) no bairro de Abu Dshir, no sul da capital. Várias lojas sofreram danos materiais, informaram as fontes, que acrescentaram que os dois feridos foram levados a um hospital próximo. O ataque se inclui na onda de violência que assola o Iraque desde 22 de fevereiro, quando uma explosão destruiu a cúpula dourada de um dos importantes santuários xiitas, na cidade de Samarra.