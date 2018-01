Bomba em casa noturna no sul da Tailândia fere 10 pessoas Pelo menos 10 pessoas foram feridas pela explosão de uma bomba numa casa noturna da cidade de Narathiwat, na conflituosa região muçulmana do sul da Tailândia, informou nesta sexta-feira, 9, a polícia. A bomba de cinco quilos foi detonada por um telefone celular na noite de quinta-feira, 8. No local, um bar de "karaokê", vários clientes estavam jantando, segundo fontes da delegacia provincial de Narathiwat, cerca de 1.200 quilômetros ao sul de Bangcoc. O novo atentado aconteceu durante a visita oficial à região do chefe do Exército da Tailândia, general Sonthi Boonyaratglin. Ele foi recebido com protestos de grupos que denunciaram supostos abusos por parte dos membros das forças de segurança. Boonyaratglin foi o líder do golpe de estado de 19 de setembro de 2006. As províncias de Yala, Pattani e Narathiwat vivem uma nova onda de ataques. Segundo a Faculdade de Direito da Universidade de Songkhla, 2.100 pessoas morreram e 3.300 foram feridas em 6.214 ataques e atentados dos militantes do movimento separatista islâmico, desde janeiro de 2004.