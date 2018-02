Bomba em estrada mata cinco policiais no Afeganistão Uma bomba colocada à beira de uma estrada atingiu neste sábado, 15, um veículo da polícia no leste do Afeganistão, matando cinco oficiais no momento em que eles se dirigiam para uma sessão de treinamento, informaram autoridades. Além disso, sete policiais ficaram feridos na explosão na província de Paktika.