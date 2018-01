Bomba em estrada mata soldado americano, no Iraque Uma bomba colocada no acostamento de uma estrada matou um soldado norte-americano e feriu outros três no norte do Iraque, informou o exército dos Estados Unidos nesta quarta-feira. Os oficiais, da 1ª Divisão de Infantaria estavam fazendo uma patrulha próximo ao povoado de Balad-Ruz, a 64 quilômetros de Bagdad, quando foram surpreendidos pela explosão, por volta das 20h15 da terça-feira, disse o porta-voz militar, sargento Robert Powell. Os soldados estavam em um veículo blindado, mas a força da explosão foi tamanha que causou graves danos ao Humvee e levou a morte de um dos oficiais. Os três feridos foram hospitalizados e estão estáveis. A identidade do soldado só será divulgada depois de seus parentes serem informados do ocorrido. Esta morte eleva para 905 o total de militares norte-americanos mortos no Iraque desde que os EUA declaram guerra àquele país.