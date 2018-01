Bomba em mercado indiano deixa um morto e 18 feridos Pelo menos uma pessoa morreu e 18 foram feridas na noite de quinta-feira, 8, pela explosão de uma bomba num movimentado mercado da região de Assam, no nordeste da Índia, informou nesta sexta-feira, 9, uma fonte policial. Na localidade de Kakopathar, no distrito de Tinsukia, uma bomba explodiu em frente a uma loja de produtos de informática e matou um parente do comerciante, disse à agência indiana Ians um porta-voz da polícia. Após o atentado, as forças de segurança encontraram outra bomba, a 100 metros da primeira, que não chegou a explodir, acrescentou o porta-voz. O proprietário da loja tinha informado às autoridades a presença de uma bolsa suspeita a poucos metros de sua loja, pouco antes da explosão. "Havia uma multidão reunida em torno da bolsa, e por isso houve tantos feridos", explicou o oficial Sadhani Dar. As autoridades suspeitam de envolvimento da Frente Unida para a Libertação de Assam (ULFA), o principal grupo armado separatista do nordeste da Índia. O grupo separatista, que rompeu as negociações com o governo em setembro do ano passado, acusa Nova Délhi de explorar os recursos naturais da região e promover o assentamento de "colonos" de outras áreas do país. Desde o fim das conversas houve numerosos atentados com explosivos em lugares públicos.