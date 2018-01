Bomba em mercado mata ao menos 15 no Iraque Uma bomba no mercado central em Hillah matou ao menos 15 pessoas e deixou cerca de 56 feridos, segundo informações policiais. O mercado estava lotado de feirantes e consumidores no momento da explosão. Alguns sobreviventes gritavam "fora com a polícia", expressando descontentamento com a falta de segurança local. Hillah, uma cidade predominantemente xiita, fica a 90 quilômetros ao sul de Bagdá.