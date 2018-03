Bomba em microônibus mata dois e fere sete no Iraque Pelo menos duas pessoas morreram e sete ficaram feridas neste domingo na explosão de uma bomba em um microônibus no leste de Bagdá, informaram fontes policiais. A bomba foi colocada no interior do microônibus e explodiu quando o veículo passava pela Praça Al Mustansiriya. As novas mortes elevam para 12 o número de vítimas fatais em ataques e confrontos registrados no Iraque neste domingo, dia em que a queda do regime de Saddam Hussein completa três anos. Pelo menos 100 iraquianos morreram em ataques cometidos no país nos últimos três dias. O mais sangrento de todos aconteceu na sexta-feira, no leste da capital, e matou 79 pessoas.