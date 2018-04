Bomba em mochila deixa 4 policiais feridos no Paraguai

Um bilhete escrito à mão assinado pelo grupo chamado Exército do Povo Paraguaio diz para a polícia "esquecer a palavra compaixão" e que eles continuarão seus ataques contra o governo. A última bomba explodiu pouco antes da meia-noite de domingo numa delegacia de polícia de Horqueta, norte do país, cidade natal de muitos integrantes do grupo.

Na semana passada, outras duas bombas foram deixadas do lado de fora de uma emissora de televisão e num parque próximo. O bilhete diz que os ataques são uma vingança pela morte de dois guerrilheiros durante confrontos com a polícia. As informações são da Associated Press.