Bomba em ônibus fere dez no Paquistão Uma bomba de fabricação caseira deixou ao menos dez feridos neste sábado, em Karachi, a maior cidade do Paquistão. A explosão ocorreu dentro de um ônibus, que carregava cerca de 30 pessoas e ficou seriamente danificado. Pelo menos três dos feridos ficaram em estado crítico. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado de imediato. Segundo a polícia, o explosivo tinha pouco poder de destruição. Esta foi a segunda explosão de bomba em Karachi em menos de uma semana. No último sábado, uma bomba explodiu numa sala de um prédio comercial, sem deixar vítimas. Com uma população de 14 milhões de pessoas, Karachi tem sido palco constante de atentados à bomba. Em junho deste ano, um ataque suicida matou 14 paquistaneses em frente ao consulado americano na cidade. Um mês depois, outra bomba deixou 11 engenheiros franceses mortos.