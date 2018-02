Bomba em ônibus mata 21 universitárias Uma bomba colocada em um ônibus de uma universidade matou pelo menos 21 alunas em Quetta, cidade paquistanesa perto do Afeganistão. Em seguida, militantes islâmicos tomaram o hospital para onde as pessoas feridas haviam sido levadas e se entrincheiraram no local. O Taleban tenta intimidar mulheres para afastá-las de centros de ensino.