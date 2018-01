Bomba estava próxima à reunião entre Berlusconi e Blair A polícia italiana desativou nesta manhã uma bomba encontrada no centro de Porto Rotondo, na ilha de Sardinha, onde o primeiro-ministro Silvio Berlusconi hospedou o premiê britânico Tony Blair durante dois dias. Blair e Berlusconi reuniram-se na residência de campo do primeiro-ministro, Silvio Berlusconi, a alguns quilômetros de Porto Rotondo. Ontem, um representante do Grupo Proletariado para Comunistas alertou o jornal local Unione Sarda sobre duas bombas, mas ofereceu indicação sobre o local de apenas uma delas. O aviso foi feito pouco após a conclusão da visita do primeiro-ministro britânico, Tony Blair, a Berlusconi, ontem à noite.