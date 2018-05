Bomba explode durante festa de Ano Novo na Nigéria

Uma bomba explodiu nesta sexta-feira próxima a uma base militar em Abuja, capital da Nigéria, matando ao menos 11 pessoas.

O comandante do Exército Oluseyi Petirin disse à BBC que o alvo do ataque eram as pessoas que celebravam o Réveillon em um mercado local, onde os moradores se reúnem para comer e beber.

Testemunhas disseram ter visto muitos feridos sendo carregados após a explosão. A TV estatal informou que o número de mortos chega a 30.

"As pessoas estavam apenas relaxando e aproveitando a chegada do Ano Novo", disse Petirin. Ele fez um apelo aos nigerianos para que ficassem atentos, após uma recente onda de ataques no país.

"Não permita que ninguém deixe uma bolsa - ou qualquer outro objeto - e saia do local."

Onda de ataques

Nas últimas semanas, três grandes ataques ocorreram no país. Na quinta-feira, duas explosões atingiram uma manifestação política na cidade de Yenagoa, no sul do país, deixando vários feridos.

Durante o Natal, ataques a bomba em Jos, localidade onde é tensa a convivência entre cristãos e muçulmanos, matou 38 pessoas.

Pelo menos 80 pessoas foram mortas em uma explosão em Abuja, durante as celebrações dos 50 anos de independência no país.