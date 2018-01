Bomba explode e deixa dois mortos em jardim de chá na Turquia Uma bomba orientada por controle remoto explodiu em um jardim de chá na cidade de Catak, na província de Van, no sudeste da Turquia neste domingo, matando duas pessoas e ferindo outras dez, segundo informações do governo local. A bomba explodiu no momento em que policiais chegavam ao local para investigar um pacote suspeito no jardim a céu aberto, onde as pessoas se reúnem para tomar chá, petiscar e jogar gamão. A polícia suspeita que o ataque tenha sido realizado por rebeldes curdos. No começo da semana, militantes de um grupo curdo, com provável ligação com o PKK, assumiu a responsabilidade por uma série de atentados à bomba em locais turísticos e em Istambul, que deixou três mortos e vários feridos, incluindo 10 turistas britânicos. Matéria alterada às 20h44 para acréscimo de informações