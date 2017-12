Bomba explode e fere 19 no Sri Lanka Duas bombas explodiram em um escritório que pertencia a um partido político da etnia Tamil, favorável ao governo, este sábado. Pelo menos 19 pessoas ficaram feridas. As bombas foram detonadas uma após a outra, no escritório do Partido Popular Democrático Eelam, um antigo grupo rebelde que agora passou-se para o lado do governo do Sri Lanka. O atentado ocorreu na cidade de Batticaloa, localizada a cerca de 230 quilômetros a leste da capital, Colombo.