Bomba explode e fere um na Espanha Um carro explodiu em Sestao, província de Vizcaya, na Espanha, segundo informou a polícia do País Basco. Um membro da Juventude Socialista do País Basco, que guiava o carro, foi levado ao hospital em estado grave e possivelmente terá que amputar uma perna. Na hora do atentado, o veículo circulava nas imediações de um shopping center. A bomba estava embaixo do banco do motorista. Até agora ninguém assumiu a autoria do atentado, mas o movimento separatista basco (ETA) é o principal suspeito. Nos últimos anos, vários membros do Partido Socialista sofreram atentados organizados pelo ETA.