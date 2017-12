Bomba explode e mata 3 nas Filipinas Uma bomba caseira explodiu ao sul da cidade de Pagadian nesta terça-feira, causando a morte de um segurança dois policiais que estavam tentando levar o explosivo para um local mais seguro. De acordo com informações da policia e de uma rádio filipina, pelo menos oito pessoas, incluindo uma criança de quatro anos, foram feridas pela bomba, que foi descoberta dentro de uma caixa no terminal de ônibus de Pagadian, capital da província de Zamboanga do Sul. Um reporter da Rádio Mindanaio que testemenhou a explosão disse que os policiais e o segurança tentavam mover a bomba para uma área mais segura. No mês passado, a polícia descobriu uma bomba no mesmo terminal, mas conseguiu desarmá-la a tempo na ocasião.