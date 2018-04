A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e as forças de coalizão detiveram ontem um integrante do Taleban no distrito de Behsud, também na província de Nangarhar. Segundo a coalizão, o homem coordenava o movimento de combatentes estrangeiros na província de Kunar a partir do Paquistão e foi responsável por conduzir ataques contra o governo e as forças da coalizão. As informações são da Associated Press.