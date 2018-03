Bomba explode e mata duas pessoas no Paquistão Um guarda de segurança e um pedestre morreram e dezenas ficaram feridas na explosão de uma bomba em um edifício na cidade portuária de Karachi, no Paquistão. Por ser um empreendimento recente, a maioria das lojas e dos escritórios do prédio comercial de 12 andares ainda não foi inaugurada. As autoridades locais disseram que se a explosão tivesse acontecido uma hora mais tarde o número de mortos e feridos seria bem maior. Nenhum grupo se responsabilizou pelo atentado.