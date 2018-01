Bomba explode e mata mulher na Espanha Uma mulher morreu hoje na cidade de San Sebastian, no País Basco, região autônoma no norte da Espanha, vítima da explosão de um carro bomba. Uma criança, de idade não confirmada, ficou gravemente ferida no incidente. Não se descarta a possibilidade de haver mais vítimas da explosão, que ocorreu às 10:45h (horário local, 5:45h de Brasília), em uma movimentada rua em pleno centro da cidade. Aparentemente, o dispositivo estava escondido dentro de um brinquedo, que detonou ao ser manuseado pela criança, dentro do carro. A mulher que morreu era avó da criança. O grupo separatista ETA, que há anos advoga a criação de um Estado independente na região, é o principal suspeito pelo atentado, mas até o momento não se pronunciou a respeito. O ETA já assassinou cerca de 800 pessoas em 33 anos de atividades. Ontem, o grupo assumiu a autoria de um atentado com carro-bomba que explodiu no estacionamento de um hotel na cidade turística de Salou, na costa mediterrânea. Graças a uma ligação anônima de aviso para a polícia, o atentado de ontem não deixou vítimas mais graves.