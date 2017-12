Bomba explode e mata três supostos terroristas no Paquistão Três supostos terroristas morreram neste sábado na localidade de Chichawatni, na província do Punjab, no leste do Paquistão, quando explodiu a bomba que transportavam numa bicicleta, informou a Polícia. A explosão aconteceu perto de um mercado de gado, onde supostamente os terroristas pretendiam detonar a bomba, afirmou uma fonte policial da cidade de Multan, perto de Chichawatni. Segundo as primeiras investigações, a bomba explodiu por acidente, antes que os homens chegassem ao local onde pretendiam cometer um atentado. O chefe de Polícia Bashir Ahmed declarou à televisão paquistanesa Geo TV que tudo indica que os três pretendiam cometer um ataque suicida. A terceira vítima, identificada como Adeel, foi levada ao Hospital de Chichawatni, segundo a Geo TV. No local da explosão foi encontrado o cartão de memória do telefone celular de um dos supostos terroristas. Os restos mortais dos três serão submetidos a exames de DNA para identificação. O atentado mais recente no Paquistão aconteceu no último fim de semana, quando uma bomba matou 15 pessoas e feriu mais de 30 em Quetta, na província do Baluchistão, no sudoeste. Matéria atualizada às 06h20 para acréscimo de informações