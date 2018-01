Bomba explode e mata uma pessoa no Paquistão Duas pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas, na noite deste sábado, na explosão de uma bomba em um ônibus, na cidade de Hyderabad, a 100 km ao norte de Karachi, no Paquistão. Não há informações sobre os responsáveis, mas atentados movidos por conflitos religiosos e étnicos são freqüentes na região. A explosão acontece horas depois de a polícia do país anunciar a prisão de quatro suspeitos de planejar atentados terroristas. Os detidos, que são integrantes do grupo islâmico Jaish-e-Mohammed, afirmaram que foram recrutados pela rede terrorista Al-Qaeda, de Osama bin Laden, para adquirir explosivos. Segundo o oficial de polícia local, Shafi Rind, os homens foram presos portando três granadas.