Bomba explode em café perto da casa de Sharon Uma explosão atingiu na noite deste sábado um café no centro de Jerusalém, perto da casa do primeiro-ministro israelense Ariel Sharon, informaram fontes policiais. Segundo as primeiras informações de repórteres da TV israelense, pelo menos cinco morreram e 30 ficaram feridos De acordo com a polícia, o atentado foi causado por um homem-bomba. O café "Moment" estava cheio no momento da explosão e foi muito destruído. Horas antes militantes palestinos abriram fogo numa calçada repleta de pessoas no centro da cidade costeira israelense de Netanya, ferindo 38 pessoas.