Bomba explode em carro e mata 4 crianças e 1 adulto no Iraque Pelo menos cinco pessoas, entre elas quatro crianças, morreram neste domingo em Baquba, a nordeste de Bagdá, na explosão de uma pequena bomba no carro no qual estavam, disseram fontes de segurança da província de Diyala. As fontes não souberam dizer se a bomba foi jogada contra o veículo ou se um suposto terrorista transportava o explosivo no veículo para colocá-la em algum lugar. Já na cidade de Mossul, um atentado suicida perpetrado com um carro-bomba matou dois policiais e feriu outros três. Segundo o coronel Said Ahmed al-Yaburi, o suicida jogou seu carro contra uma patrulha policial no bairro de Sinaa al Karama, no leste de Mossul. Além disso, dois soldados da força multinacional morreram em Bagdá na explosão de uma bomba em uma estrada do leste da capital, informou um comunicado da coalizão. O documento não divulga a identidade nem a nacionalidade dos soldados, mas é provável que sejam americanos, já que a grande maioria dos militares destacados na capital - com exceção de alguns poucos britânicos - é americana. A explosão aconteceu às 6h20 (0h20 de Brasília), quando o veículo em que viajavam passou sobre uma bomba. Pelo menos mais cinco iraquianos morreram neste domingo devido à explosão de uma bomba no interior de uma loja em um mercado popular de Al Jales, 75 quilômetros ao nordeste de Bagdá, informaram fontes policiais. A bomba explodiu no interior de um estabelecimento da loja, e deixou outras 20 pessoas feridas. Membros da Polícia e do Exército iraquiano interromperam o trânsito nas imediações do lugar do incidente, diante do temor de que pudesse haver outra bomba.