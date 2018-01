Bomba explode em delegacia do Paquistão Uma bomba explodiu em um delegacia de polícia do Sul do Paquistão, quebrando as janelas de várias casas na vizinhança. Até o momento, ninguém assumiu a autoria do atentado ocorrido nesta quinta-feira na pequena cidade de Jacobabad, 400 km a noroeste de Karachi. A explosão ocorreu a dois quilômetros da base aérea de Jacobabad, uma das maiores do Paquistão. A base foi usada pelos EUA para apoiar as ações contra o terrorismo no Afeganistão.