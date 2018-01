Bomba explode em depósito de combustível em Tel-Aviv Uma bomba explodiu nesta quinta-feira em um caminhão que espera para abastecer dentro do principal depósito de combustível de Israel, no centro da grande Tel-Aviv. Segundo a polícia, o incêndio foi rapidamente controlado e ninguém ficou ferido. "Um grande desastre foi evitado", comentou o chefe da polícia de Tel-Aviv, Yossi Sedbon. A bomba foi colocada no caminhão antes do motorista entrar no depósito de combustível Pi-Glilot, que fica próximo a três rodovias e áreas residenciais. Assim que entrou no depósito, a bomba foi ativada e o caminhão se incendiou. O motorista não estava no veículo na hora da explosão. Ninguém assumiu a autoria da explosão, mas a polícia israelense suspeita de extremistas palestinos. No assentamento judeu de Dugit, tropas israelenses encontraram esta madrugada mais de 100 kg de explosivos, que foi desativado sem ferir ninguém. Em Hebron, o Exército israelense deteve 16 palestinos durante operações na região e em Jenin, na Cisjordânia, poucas horas depois do atentado suicida na cidade israelense de Rishon Letzion, onde dois israelenses morreram e várias pessoas ficaram feridas. Ainda durante a madrugada de hoje, tropas israelenses entraram na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e pelo menos um palestino ficou ferido.