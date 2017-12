Bomba explode em depósito postal de Londres Uma bomba explodiu hoje num depósito postal de Londres, capital da Inglaterra. Segundo informações da polícia local, uma pessoa ficou ferida. Os provavéis autores do atentado são os dissidentes da guerrilha urbana católica Exército Republicano Irlandês (IRA). Trata-se da terceira explosão em seis semanas na capital britânica. A bomba explodiu durante a madrugada deste domingo, quando não haviam pessoas nas dependências do depósito. O ferido foi um transeunte que passava pelo local. A polícia culpa o IRA por todos os ataques à bomba ocorridos em Londres nos últimos tempos. A milícia fundamentalista se opõe ao processo de paz na província britânica da Irlanda do Norte. Um dos incidentes recentes cuja responsabilidade é atribuída ao IRA ocorreu seis semanas atrás. Um automóvel explodiu em frente à sede da rede de televisão BBC, ferindo uma pessoa e danificando a entrada do edifício.