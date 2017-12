Bomba explode em discoteca no País Basco Um artefato explosivo provocou na madrugada desta sexta-feira grandes danos materiais numa discoteca nas redondezas de Navarra, no norte da Espanha. Não houve feridos. A polícia espanhola atribui o atentado ao grupo armado separatista basco ETA. Três pessoas encapuzadas seqüestraram o segurança da discoteca "Universal" e colocaram um total de 30 quilos de explosivos, em três diferentes pontos do edifício. A discoteca, que estava fechada, foi muito danificada e corre o risco de desmoronar.