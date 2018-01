Bomba explode em empresa argentina Uma bomba de "poder médio" explodiu em frente a um dos prédios centrais da empresa de energia elétrica Edenor, em Buenos Aires, sem causar vítimas, mas quebrando vidros e atingindo as paredes do edifício, afirmaram fontes policiais. O assessor de imprensa da Edenor, Alberto Lippi, disse que a explosão aconteceu durante a madrugada e que o artefato colocado era "de tipo caseiro, e explodiu na lateral do prédio", no bairro de Chacarita. Lippi explicou que "não há nenhuma hipótese" formulada sobre a origem do ataque. A maior parte do capital da empresa Edenor é de origem francesa. O porta-voz negou-se a dizer se acreditava na possibilidade de o atentado estar relacionado ao aumento iminente das tarifas de eletricidade, autorizado pelo governo.