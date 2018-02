Bomba explode em frente a banco JPMorgan em Atenas Uma bomba de fabricação artesanal explodiu na frente do escritório do banco norte-americano JPMorgan hoje no centro de Atenas. O artefato provocou apenas danos materiais, segundo uma fonte policial. Uma chamada anônima para a redação de um jornal local informou sobre a iminência da explosão, que aconteceu às 19h50 (horário local) ou 15h50 (horário de Brasília).