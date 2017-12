Bomba explode em frente a delegacia na ilha de Córcega Uma bomba explodiu em frente a uma delegacia na região de Ventiseri, no norte da ilha francesa de Córcega, na manhã desta terça-feira. A explosão fez romper as janelas da delegacia e danificou vários veículos. Não há registro de feridos. Foi o terceiro ataque contra prédios do governo desde a última sexta-feira. No domingo, uma explosão em Ajaccio deixou três feridos e causou sérios estragos em um edifício do governo. As vítimas eram um segurança do prédio, sua esposa e filha. Eles tiveram os rostos feridos por cacos de vidro mas foram hospitalizados e passam bem. Até agora, ninguém se responsabilizou pelos atentados.