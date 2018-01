Bomba explode em frente ao prédio de rede de TV venezuelana Uma bomba foi lançada diante da sede rede de TV venezuelana Globovision na noite deste domingo. Ninguém ficou ferido, mas três carros, entre eles uma unidade móvel de satélite. O diretor da Globovision Alberto Federico Ravell, qualificou o incidente como ?um ato violento que quer amedrontar?. ?Nem com bombas ou com disparos vão conseguir evitar que através da nossa emissora o povo conheça a verdade dos desacertos e excessos deste governo?, afirmou Ravell. O atentado acontece horas depois de a emissora receber ameaças telefônicas relacionadas com um vídeo vinculado pela rede. Nas imagens, uma conhecida dirigente do partido do governo felicita com ?beijos e abraços? aos militares que momentos antes dispersaram com violência uma marcha oposicionista. A marcha teve como objetivo pressionar o governo do presidente Hugo Chávez a suspender a intervenção da polícia de Caracas e a dispersão de dezenas de soldados, que impedem, desde o fim da noite de sábado, a polícia de sair das delegacias.