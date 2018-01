Bomba explode em hotel para militares no Chile Muito barulho e poucos danos foram causados por uma bomba que explodiu na madrugada desta quarta-feira diante de um hotel para militares em Santiago, a capital chilena. Panfletos deixados no local atribuíram o atentado, que ocorreu às 6h (hora local), à próxima comemoração, em 11 de setembro, de mais um aniversário do golpe militar de 1973. O estrondo provocou danos em uma porta e a quebra de vários vidros no edifício que hospeda militares e num escritório estatal vizinho. O lugar do atentado, a comuna de Providencia, fica próximo ao centro da cidade. O comandante da polícia, Claudio Jayo, declarou que "estamos entrando em um mês de conflitos e os panfletos usam alguns termos injuriosos contra o Exército e falam de vingança nas ruas". Como de hábito, a cada ano ocorrem protestos na véspera do aniversário do golpe liderado pelo processado general Augusto Pinochet.