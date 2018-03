Bomba explode em Jerusalém; não há feridos Um carro-bomba explodiu hoje em um estacionamento de um bairro residencial de Jerusalém, destruindo vários carros, mas sem deixar vítimas, informou a polícia israelense. A bomba foi detonada em uma avenida que liga Jerusalém com a cidade de Belém, na Cisjordânia, e, por enquanto, nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. A explosão acontece enquanto israelenses e palestinos tentam manter uma trégua estabelecida na semana passada entre o ministro do Exterior de Israel, Shimon Peres, e o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat.