Bomba explode em lanchonete do McDonald?s em Buenos Aires Uma bomba explodiu hoje de madrugada em uma lanchonete da cadeia McDonald´s, na periferia de Buenos Aires, sem deixar vítimas. O incidente ocorreu por volta das 2h (horário local) em uma zona comercial do distrito de Avellaneda, separado da capital argentina pelo rio Riachuelo, provocando apenas a ruptura de alguns vidros da fachada. As informações são de agências locais.