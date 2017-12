Bomba explode em loja do McDonalds e mata uma pessoa na China Pelo menos uma pessoa morreu e outras 30 ficaram feridas depois que uma bomba explodiu em uma loja da McDonald´s, informou a agência de notícias Xinhua. A explosão ocorreu na tarde de sábado na cidade turística de Xian e foi causada por uma bomba caseira. Ainda não se sabe o que motivou o atentado. A polícia descarta que tenha sido um atentado terrorista de um grupo separatista da etnia muçulmana Uigur, que foram responsáveis por casos similares no passado. A etnia reivindica a independência da Região Autônoma de Xinjiang, fronteira com o Paquistão. Na sexta-feira, uma série de 23 explosões deixou cinco mortos e sete feridos nas cidades de Zhanjiang e Jiangmen, na província de Guangdong. A polícia identificou o autor dos atentados como Lin Guojian, que morreu em uma das explosões. O motivo, segundo a polícia, foi uma vingança de Lin contra o ex-cunhado por ele ter se separado de sua irmã. As bombas foram colocadas na casa de amigos e parentes do ex-cunhado.