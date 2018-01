Bomba explode em mercado afegão Uma bomba explodiu na noite desta quarta-feira em um mercado em Jost, no leste do Afeganistão, onde estão instaladas tropas norte-americanas, informaram fontes afegãs baseadas no Paquistão. Ninguém ficou ferido, mas quatro lojas foram destruídas e outros prédios da região danificados. O porta-voz da autoridade local, Badshah Wali, disse que o incidente "se trata de um ato terrorista". Ainda não há sinal dos autores da explosão.