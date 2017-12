Bomba explode em mesquita e mata 4 no Paquistão Uma bomba explodiu neste domingo em uma mesquita xiita na cidade de Lahore, no Paquistão. Pelo menos quatro pessoas morreram. Segundo pessoas que estavam no local, um homem carregando uma maleta tentou entrar na mesquita de Husainia, que está localizada em um local cercado por muralhas antigas. Os guardas teriam proibido sua entrada e o homem, então, teria detonado a bomba. Trata-se do terceiro ataque suicida neste mês no país.