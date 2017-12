Bomba explode em Moscou sem deixar vítimas Uma bomba explodiu nesta terça-feira à noite na sede de um movimento juvenil de apoio ao presidente russo, Vladimir Putin, informou a Rádio Moscou. A detonação ocorreu em frente a um diretório do movimento pró-governo "Aqueles que vão juntos". Não houve vítimas. No entanto, a fachada do edifício, que se situa no centro de Moscou, sofreu graves danos. O movimento organizara pouco antes uma manifestação contra um escritor acusado de pornografia.