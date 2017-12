Bomba explode em ponto de ônibus em Israel Uma bomba explodiu na manhã deste domingo em uma parada de ônibus no subúrbio de Kfar Saba, em Tel Aviv. Pelo menos duas pessoas morreram e cerca de 16 ficaram feridas na explosão, de acordo com as primeiras informações divulgadas pela rádio de Israel. A explosão, que aconteceu por volta das 9h (hora local), causou a interrupção do tráfego na região. Várias ambulâncias e equipes de emergência estão no local. A polícia tenta localizar novos artefatos explosivos. Até as primeiras horas deste domingo, nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. Desde que começou a intifada (revolta palestina), Israel tem sido alvo de uma série de atentados a bomba, patrocinados por extremistas palestinos. A onda de violência, que começou há sete meses, já deixou cerca de 483 mortos, entre eles, 397 palestinos, 72 israelenses, 13 árabes israelenses e um alemão. Leia também: Assad enfrenta 1.ª prova de força com Israel "No momento, é preciso deter a escalada violenta" Israel faz nova incursão em território palestino